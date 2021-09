Juventus-Milan, Braglia: “Fossi in Pioli sarei contento, ulteriore passo avanti”

Simone Braglia, ex portiere rossonero, ha parlato della prestazione del Milan contro la Juventus. Questo il suo pensiero

Simone Braglia, ex portiere rossonero, ha parlato della prestazione del Milan contro la Juventus. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'TMW Radio': "La Juventus nel primo tempo ha giocato una buona partita, il pari ci sta tutto però perché nella ripresa è salito il Milan. Se non ci fosse stato un super Szczęsny rischiava di perdere. Kalulu ha davvero rischiato di fare il 2-1. Ho visto riprendersi il polacco dopo le incertezze di inizio campionato. Se fossi Pioli sarei contento perché è un ulteriore passo verso il processo di maturazione che sta facendo questo giovane Milan. Si vede una squadra che, partita dopo partita, ha continuità e consapevolezza nei propri mezzi. Non era semplice stasera, con tutte le difficoltà che c'erano. Merito di Pioli, ma è un processo che parte da lontano". Intanto Mike Maignan ha rotto il silenzio dopo i cori razzisti prima di Juventus-Milan: le parole