Juventus, Locatelli: “Al Milan le aspettative erano alte. In rossonero pensavo…”

Intervistato da Dazn, Manuel Locatelli , giocatore della Juventus , ha toccato vari tami e tra questi anche il suo passato al Milan : "Il mio gol alla Juventus quando ero al Milan? Ci penso poco adesso, lì l’aspettativa si era alzata tantissimo e io non ero pronto. Pensavo di dover risolvere tutte le questioni del Milan e queste cose le ho pagate e sono andato via. Da lì è cominciata la mia crescita".

Il centrocampista ha poi continuato: "Sono cambiato perché sono cresciuto, sono passati 4 anni da quando sono arrivato alla Juventus. Ho avuto grandi capitani qui, sono cambiato. Ho guardato Giorgio, Leo, Danilo e alcune responsabilità non le prendevo, ora so che gli altri mi guardano. Quello che ho ricevuto ora lo devo trasmettere, noi dobbiamo far capire che qui si deve lavorare seriamente, sempre".