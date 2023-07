Juventus, Kean: “La sfida contro il Milan? Amo giocare queste partite”

Moise Kean, attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'amichevole estiva contro il Milan

Le parole di Moise Kean

"Affrontare Milan, Real e Barça? Amo competere e soprattutto giocare contro le squadre più forti. Questo sarà molto importante per noi, far vedere che siamo subito concentrati al massimo. La mentalità della Juventus è quella di vincere sempre, sono cresciuto qui e lo so bene. Saranno partite importanti e vogliamo prepariamoci al meglio".