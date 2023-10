Juventus, Giuntoli: “Milan? Vlahovic sta meglio. Giochiamo senza paura!”

Sulla corsa scudetto: "Ci sono progetti partiti prima di noi: Milan, Inter e Napoli. Noi ci siamo prefissati una crescita a prescindere e l’obiettivo di tornare in Champions League per motivi economici e per aumentare il valore e l’autostima dei giocatori. Dobbiamo stare piedi per terra e pensare di entrare nelle prime quattro: poi in primavera ci penseremo".