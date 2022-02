Juventus, Del Piero: “Linguaccia di Vlahovic? Mi farò pagare una cena”

Alessandro Del Piero ha commentato l'esultanza di Dusan Vlahovic, molto simile alla sua, dopo il primo gol con la Juventus

Alessandro Del Piero ha commentato l'esultanza di Dusan Vlahovic dopo il primo gol con la Juventus. L'ex Fiorentina ha festeggiato la rete in maniera molto simile a come era solito fare l'ex numero 10 bianconero. Ecco il commento nel suo intervento su 'Sky Sport': "È stato un bel tuffo nel passato, gli chiederò di pagarmi una cena. È partito alla grande, alla grandissima. Lui e Zakaria danno una visione diversa della Juve. Se vogliamo sintetizzarla, fino a un mese la Juve doveva vincere. Oggi vuole vincere e lo si è visto nelle partite, nell'atteggiamento. Il percorso è passato attraverso il sistemare la difesa, e poi Vlahovic ha dato un altro peso all'attacco. Tutti hanno preso energia, positività, entusiasmo. Sanno che la Juve può segnare in ogni momento, prima non era così e ha trasformato in meglio la squadra".