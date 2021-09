Juventus, Cherubini: “Donnarumma non era un priorità” | News

Federico Cherubini, d.s. della Juventus, ha spiegato il motivo per il quale i bianconeri non hanno fatto un tentativo per Donnarumma

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttosport', Federico Cherubini ha parlato del mancato arrivo alla Juventus di Gianluigi Donnarumma. Queste le parole del direttore sportivo bianconero. "La Juventus ha un portiere con un contratto lungo e un’affidabilità nella quale continuiamo a credere (Szczesny, ndr). Per cui abbiamo ritenuto che non fosse prioritaria la sostituzione tra i pali e, per la logica delle scelte che stiamo facendo non avrebbe avuto senso fare quello che ha fatto il Paris Saint Germain. Cioè, non era opportuno creare quella condizione con due portieri importanti nello stesso organico". La nostra esclusiva al giornalista che ha intervistato Franck Kessie: le sue impressioni sul rinnovo