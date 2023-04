Juventus, Calvo: “L’obiettivo è il secondo posto, Allegri mai in discussione”

Intervistato dai microfoni di DAZN, nel pre-partita di Bologna-Juventus, Francesco Calvo ha parlato degli obiettivi stagionali del club bianconero: "Gli obiettivi sono il secondo posto e andare in finale di Europa League, poi penseremo a vincerla. Confermare Allegri significa dire un’ovvietà. Allegri è tornato alla Juventus per un progetto di 4 anni, non siamo neanche a metà. Per lui parlano gli 11 trofei alla Juve, assolutamente non è in discussione. Anche in una stagione come questa abbiamo voglia di imparare, noi dirigenti e giocatori".