Juventus, Buffon: “Guardiola? Spero che resti Sarri, ma deve vincere …”

NEWS JUVENTUS – Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha rilasciato un’intervista a ‘Le Iene‘. Queste le dichiarazioni di Buffon:

Sul futuro di Maurizio Sarri, alla luce delle voci su Pep Guardiola: “Spero che resti Sarri, perché vorrà dire che avremo vinto qualcosa. Per cambiare pelle era necessario affrontare un processo diverso e ci vuole tempo. Meglio tenersi Massimiliano Allegri? Era giusto provare qualcosa di diverso per raggiungere i risultati”.

Sulla lotta Scudetto: “Se l’Inter dovesse andare ancora avanti in Europa League, probabilmente direi Lazio: giocando solo di domenica, potrebbe fare più paura”.

Sull’eventuale delusione per vedere Antonio Conte in nerazzurro: “Antonio è un grande amico, è stato il mio capitano e si è guadagnato il diritto di fare qualsiasi scelta. Io gli voglio bene”.

Sul suo futuro professionale: “Non so fino a quando giocherò, di sicuro fino a giugno, poi vediamo”.

Sul caso della battuta al tifoso cinese: “È una battuta che rifarei. Era una domanda simpatica per creare empatia. A ‘San Siro‘ ci sono sempre un sacco di tifosi cinesi; quella sera lui era da solo e in un angolino. Per farlo sentire a proprio agio, ho cercato di interagire con lui facendo un paio di autografi e parlandoci. Ho voluto lanciare un segnale in un momento in cui, soprattutto in Italia, c’è tanta intolleranza. Ho voluto spaccare questo muro, tant’è che l’ho pure accarezzato. Chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso”.

