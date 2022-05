Juventus, Arrivabene: “Vlahovic? Anche Ibrahimovic è stato criticato”

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato di Dusan Vlahovic, paragonandolo a Zlatan Ibrahimovic

Sulle critiche a Vlahovic: “È un giocatore che non si discute, assolutamente. Ricordo Ibrahimovic che nel suo primo anno alla Juve era criticato, poi è esploso . Si tratta solo di dare fiducia al giocatore e lasciarlo crescere in pace. Giocare in una grande squadra necessita tempo, farà vedere quello che vale.”

Sul prossimo mercato della Juventus: “Sarà strano a causa del Mondiale, non mi aspetto tante operazioni. Quest’anno sarà più importante quello di gennaio. Per la Juventus la volontà è quella di fare degli investimenti sostenibili e per il momento non c’è nessuna intenzione di fare colpi di teatro”. Le Top News di oggi sul Milan: Gabriel Jesus, Nkunku e altre news non solo di calciomercato