Juventus, Allegri: “Ora la squadra ha una convinzione diversa”

Intervistato dai microfoni della Rai, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in vista della lotta per lo scudetto: "Non ci sono segnali. Queste sono partite che vanno giocate per cercare di ottenere sempre il massimo. La squadra ora ha una convinzione diversa soprattutto nei momenti di difficoltà e ora dobbiamo solo lavorare perché c’è ancora da migliorare tantissime cose".