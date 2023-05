Juric: “Non siamo una grande squadra, altrimenti saremmo con il Milan”

Ivan Juric, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza, rispondendo alle domande dei cronisti presenti. L'allenatore granata ha parlato anche del gruppo che guida, sostenendo come non sia una grande squadra, altrimenti sarebbe in classifica vicino a Milan e Juventus. Di seguito le sue parole a riguardo riportate da 'TMW'.