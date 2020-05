Julio Cesar: “Ibrahimovic amico e fuoriclasse. Vi racconto quella linguaccia”

NEWS MILAN – Julio Cesar, ex portiere dell’Inter ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Il brasiliano ha svelato un retroscena relativo a un derby del 2012, nel quale provocò Zlatan Ibrahimovic prima di un calcio di rigore. Lo svedese poi segnò, anche se il portiere indovinò l’angolo. Questo il racconto del portiere nerazzurro.

“Tantissimi mi hanno chiesto di questo episodio. Io ho provato a far perdere la concentrazione a Ibrahimovic andando verso di lui e conoscendolo bene avendo già giocato insieme nell’Inter. Gli ho detto sottovoce «So che tirerai forte in mezzo perchè ti conosco bene» poi sono tornato verso la porta e gli ho fatto la linguaccia perchè avevo beccato la sua strategia”.

"Quando ha tirato il rigore – ammette Julio Cesar – e mi ha fatto gol, lui mi ha detto «Adesso vai in porta e raccogli il pallone». Ibrahimovic è un fuoriclasse e un amico".

