Julian Alvarez: “Futuro? A gennaio vedremo. Sceglierò il meglio per me”

Julian Alvarez, attaccante argentino del River Plate, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro: il giocatore piace al Milan

Si è parlato molto nelle ultime settimane di Julian Alvarez, attaccante fresco campione d'Argentina con la maglia del River Plate. Sul classe 2000 ci sono gli occhi di mezza Europa, tra cui anche quelli del Milan. In merito al proprio futuro, è stato il calciatore stesso a rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di 'Metro'. Queste le sue parole: "Francamente, non so cosa accadrà, ora penso solo a festeggiare. A gennaio vedremo. Sappiamo tutti quanto significhi la Coppa del Mondo per un giocatore. Quando prenderò la mia decisione, sceglierò ciò che è meglio per me".