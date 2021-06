Jorginho: ‘Mi ispiro a Pirlo e Xavi, ma da piccolo guardavo Kakà e Ronaldo’

Il centrocampista della Nazionale italiana e del Chelsea, Jorginho, ha svelato chi siano i suoi idoli e i modelli che segue da calciatore

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', il regista della Nazionale italiana e del Chelsea, Jorginho, ha parlato del trionfo in Champions con i 'blues', dell'Europeo e dei suoi idoli. Ecco cosa ha detto alla 'rosea'. "La vittoria della Champions? Difficile trovare le parole per descrivere quell'emozione, certe cose bisogna viverle. Vorrei riprovarla con la Nazionale, perché questo gruppo somiglia al mio Chelsea. C'è fame, c'è voglia di vincere e di dimostrare qualcosa, sia per quanto riguarda i veterani che i più giovani. Da piccolo m'ispiravo a Ronaldinho, Kakà e Ronaldo, poi mi hanno messo davanti alla difesa e ho iniziato a guardare di più Xavi e Pirlo".