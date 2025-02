Joao Felix in dubbio, Di Stefano: “Se non sta bene, Reijnders potrebbe avanzare”

In vista della partita di domani pomeriggio contro il Torino, il giornalista Di Stefano ha fornito alcuni aggiornamenti sulla situazione di Joao Felix, che potrebbe essere in dubbio per il match. Il portoghese, infatti, non sta ancora benissimo e ha svolto allenamenti differenziati tra mercoledì e giovedì. Tuttavia, oggi ha lavorato con il gruppo, ma la sua condizione è ancora da valutare.