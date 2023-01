Jacobelli: “Milan e Inter non possono sbagliare, sarà una gara delicata”

Tra poche ore Milan e Inter scenderanno in campo per contendersi il primo trofeo stagionale, ovvero la Supercoppa Italiana. La gara è in programma alle 20.00 italiane al 'King Fahd International Stadium' di Riyad e sarà una partita molto importante per le due squadre che potranno svoltare, nel bene o nel male, la loro stagione. A proposito della finale di stasera, Xavier Jacobelli ha detto la sua su 'TMW Radio'. Queste le sue dichiarazioni: "È un 50 e 50, chiaramente però nessuna delle due squadre può sbagliare perché chi dovesse perdere sarà accompagnato da molte polemiche anche nei prossimi giorni. È importante per entrambe e sarà una gara molto delicata". Dove vedere Milan-Inter in tv o diretta streaming: Rai o Mediaset? >>>