Jacobelli: “Per il Milan il ritorno di Leao sarà fondamentale”

Intervistato dai microfoni di Milan Tv, Xavier Jacobelli ha parlato della deludente prestazione dei rossoneri contro l' Inter in Champions League : "Mi aspettavo soprattutto un Milan grintoso, che cercasse di colmare il gap con una condizione superiore a quella dell'Inter. Il varco che si è aperto per l'attacco dell'Inter è stato micidiale. Il Milan mi ha sorpreso negativamente e nella ripresa, con i cambi, hai avuto la prova di cosa dovrà fare la società in estate".

Il noto giornalista ha poi continuato con un pensiero su Rafael Leao: "L'assenza di Leao non è un alibi per il Milan, né tantomeno la ragione per cui ha giocato così male. Giroud ha portato una croce, Diaz in quella posizione soffre moltissimo. Ci sono sei giorni di tempo per cercare di rimettere insieme i cocci".