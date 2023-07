Jacobelli: “Curioso di vedere il Milan dopo l’addio di Maldini”

Intervistato dai microfoni di TMW, Xavier Jacobelli ha parlato del Milan e del licenziamento di Paolo Maldini, ma non solo: "Sono curioso di verificare quale sarà la strategia del Milan dopo il licenziamento di Maldini e Massara. La Juventus è attesa dalla rifondazione e non c'è uomo migliore di Giuntoli, che avrà un compito difficoltoso e complicato. Ottimo però finora il lavoro di Manna, in attesa del ds ex Napoli. Vuol dire che il club bianconero ha le idee chiare".