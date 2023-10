Jacobelli: “Mi aspetto un’Italia motivata e orgogliosa, su Spalletti…”

Intervistato dai microfoni di Tmw Radio, Xavier Jacobelli ha parlato dell' Italia e dei prossimi impegni degli azzurri contro Malta e Inghilterra : "Mi aspetto un’Italia motivata e orgogliosa, ho apprezzato molto le parole di Spalletti. Ha detto che non vuole più vedere a Coverciano giocatori che non vogliono vestire la maglia della nazionale. Non le ha mandate a dire a Sarri, che come ogni allenatore teme che i giocatori possano tornare dalla nazionale con qualche infortuni. La nazionale però è il bene più importante di un movimento calcistico".

Infine, il noto giornalista ha concluso con un pensiero su Luciano Spalletti: "Mi piace come si sta muovendo Spalletti, tante visite ai centri di allenamento, spesso in giro per gli stadi per vedere le partite. Soprattutto la chiave fondamentale è la chiarezza con cui Spalletti sta parlando e si sta muovendo. Ha cominciato nel modo migliore, poi ovviamente il campo potrà confermare o smentire tutto questo. In nazionale deve giocare chi è onorato di vestire questa maglia".