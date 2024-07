Jacobelli: “Italia? Prende corpo l’idea di Marotta in FIGC. Ecco perché”

Intervenuto a Tmw Radio, Xavier Jacobelli ha parlato dell'Italia di Spalletti dopo l'eliminazione da Euro2024 per mano della Svizzera: "Al mondiale del 2014 Abete e Prandelli si presentarono in conferenza stampa e il commissario tecnico parlò di fallimento tecnico e rassegnò le dimissioni irrevocabili. Dopo le partite con Uruguay e Costa Rica ebbe il coraggio di rassegnare le dimissioni, ma quel coraggio o ce l’hai o non te lo possono vendere. Il ritorno di Abete? Non voglio pensare a questo scenario, in queste ore sta prendendo corpo l’ipotesi Marotta che però dovrebbe lasciare la presidenza dell’Inter. Marotta ha una straordinaria esperienza alle spalle nella guida di club, c’è anche la soluzione di un commissariamento. Bisogna vedere la suddivisione della quota dei voti, il 34,1% dei voti spetta ai dilettanti e il potere è squilibrato. La Serie A che è il motore del movimento è in netta minoranza, la vedo dura in questo momento".