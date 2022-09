Jacobelli su Tonali: “Il premio del CIES dimostra il suo talento”

Il noto giornalista, Xavier Jacobelli, esprime la propria soddisfazione per il riconoscimento avuto dal CIES da Sandro Tonali.

Il centrocampista del Milan , Sandro Tonali , è stato premiato dal CIES come miglior giocatore Under 25. A commentare il prestigioso riconoscimento ottenuto dal numero 8 rossonero, anche il noto giornalista Xavier Jacobelli .

Xavier Jacobelli commenta così ai microfoni di MilanTv, il prestigioso premio ottenuto dal centrocampista del Milan, Sandro Tonali. Il CIES (osservatorio calcistico svizzero) ha infatti proclamato il numero 8 rossonero come miglior giocatore Under 25 (Playmaker Creator) in relazione all'incidenza positiva avuta nella propria squadra: