Italiano: “Pobega può diventare un grande calciatore” | Milan News

Italiano: “Pobega ha grandissimi margini di miglioramento”

L’allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato a ‘TuttoMercatoWeb‘ del centrocampista del Milan in prestito agli aquilotti, Tommaso Pobega. “E’ al primo anno in Serie A, ha già fatto prestazioni di livello, è bravo ad arrivare sempre alla conclusione. Fisicamente è strutturato, ha forza, ha tutte le caratteristiche per diventare un grande calciatore. Deve lavorare ancora perché ha grandissimi margini di miglioramento”.