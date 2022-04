Italia, Mancini: “Ricambio generazionale? Non ci sono tante scelte” | News

Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di calcio, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro degli azzurri

Intervenuto ai microfoni della 'RAI' a margine della sfida vinta dalla Nazionale Under 17 contro i pari età della Polonia, Roberto Mancini ha rilasciato delle dichiarazioni in vista dei prossimi impegni dell'Italia. Queste le sue parole: "Ricambio generazionale? Non ci sono tante scelte per poter cambiare tutto. Come fatto in Turchia, qualche giovane giocherà, ma la prima con l'Argentina - se ci saranno tutti - la giocheranno quelli dell'Europeo, perché è una partita guadagnata con la vittoria dell'Europeo. È passato un mese dall'eliminazione, la delusione è tanta, purtroppo ci sono momenti in cui le cose non vanno bene e non c'è niente da fare. Anche Immobile e Insigne contro l'Argentina? Sì, ci saranno soprattutto per la prima, poi vedremo per le altre, ma così anche gli altri".