Italia-Macedonia del Nord, De Rossi: “Solo pensieri positivi oggi”

De Rossi, assistente di Mancini, ha parlato a pochi minuti di Italia-Macedonia del Nord, spareggio per i Mondiali del 2022. Le sue parole.

L'assistente del CT, Daniele De Rossi, ha parlato ai microfoni di RaiSport prima di Italia-Macedonia del Nord, partita valida per i playoff per i Mondiali di Qatar 2022. Queste le sue dichiarazioni: "Palermo è la società città che vive di calcio, anche se gioca in palcoscenici che non merita. Meriterebbe di più. Siamo venuti qui apposta noi. Questi campioni ci hanno dato tanto con gli Europei, sono campioni. I miei sono solo ricordi, sono passato. Il futuro è il Mondiale, non possiamo farcelo scappare, già da stasera. Chiellini sta bene, viene da un periodo di inattività, poi si è allenato. Lui e il Mister sono esperti e sanno gestire. Abbiamo alternative di livello comunque. Io non parlerei di quello spareggio, è un pensiero negativo. Dobbiamo pensare solo ai pensieri positivi. È diversa anche la formula, sono due partite, quella era con una sola squadra. Abbiamo vinto un Europeo e ripartiamo da qui. Per quello che ho vissuto io questo gruppo ha sempre saputo ridere, anche nei momenti tesi. Se sono tornato, la prima cosa che devo fare è portare serenità, allegria e spensieratezza".