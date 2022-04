Italia, Kjaer: “Donnarumma e Verratti fantastici, Chiellini impressionante”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato della vittoria dell'Italia all'Europeo, menzionando tre azzurri di livello internazionale

"Quel trionfo è stato l'emblema del lavoro e dell'etica di gruppo e la dimostrazione di quali risultati sia possibile ottenere attraverso di loro. È stato davvero impressionante vedere l'Italia vincere. A livello personale ero ovviamente deluso per la sconfitta ai supplementari in semifinale contro l'Inghilterra: sarebbe stato bellissimo poter affrontare nella finale di Wembley proprio l'Italia, che mi ha dato così tanto e che è il mio secondo Paese. Se penso a giocatori italiani dal profilo internazionale, non posso non menzionare Donnarumma, un portiere fantastico con il quale sono stato felice di condividere parte della mia esperienza al Milan. Anche Verratti, che per me è uno dei migliori tre al mondo nel suo ruolo. E poi mi ha sempre fatto impressione Chiellini, che è uno dei migliori in assoluto in fase difensiva".