Italia, Jorginho: ‘Pallone d’Oro? A questo punto è meglio sognare in grande’

Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana, ha commentato così la possibilità di poter vincere il Pallone d'Oro

Un 2021 semplicemente da incorniciare quello di Jorginho, campione di tutto con le maglie del Chelsea e dell'Italia. Con i 'blues' il centrocampista italo-brasiliano ha vinto una Champions League e una Supercoppa Europea, mentre con la Nazionale di Roberto Mancini è stato protagonista indiscusso del trionfo ad Euro2020. Alla vigilia del match di Nations League tra Italia e Belgio, Jorginho ha risposto in questo modo riguardo la possibilità di vincere il Pallone d'Oro. "Quale bambino non lo sognerebbe? Sognare in piccolo o sognare in grande è la stessa cosa, quindi a questo punto è meglio sognare in grande".