Italia, Gravina: “Non dobbiamo perdere l’umiltà che ci ha contraddistinto”

Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dall'esordio dell'Italia alle qualificazioni ai mondiali

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in conferenza stampa a Firenze. Gravina ha ovviamente parlato dell'Italia di Roberto Mancini, pronta a conquistare la qualificazioni ai mondiali in Qatar: "Non dobbiamo perdere quell'umiltà che ha contraddistinto il nostro cammino: abbiamo una qualificazione molto importante da centrare. L'aspettativa è quella di continuare su questa strada: abbiamo ancora vivo un triste ricordo di una mancata qualificazione ai Mondiali e non possiamo sbagliare. Le prossime tre gare delle qualificazioni sono importantissime, bisogna tenere i piedi a terra e lavorare per centrare l'obiettivo nel miglior modo possibile. Sapendo che quattro anni fa eravamo al 17° posto nel ranking e oggi siamo quinti".