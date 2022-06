Tonali: “E’ arrivato il momento di dimostrare che noi giovani siamo pronti”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia del match di Nations League tra Inghilterra e Italia

Enrico Ianuario

Intervistato da 'Sky Sport', Sandro Tonali ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia della sfida contro l'Inghilterra. Queste le sue dichiarazioni.

Su queste ultime due estati: "Si diciamo che sono stati due estati completamente diverse. Questa non l'ho ancora finita da calciatore e non ho ancora iniziato la vacanza. Ancora per un po' dovremo tenere la concentrazione per queste ultime due partite".

Tonali emblema della rinascita sia al Milan che nell'Italia: "Il calcio è strano. E' arrivato un momento che tocca a noi di dimostrare che i giovani sono pronti. Non è vero che non lo siamo, noi siamo pronti per giocare nei club e in Nazionale. Appena arriva l'occasione bisogna far vedere che noi ci possiamo stare e che noi ce la possiamo giocare".

Se è scattato qualcosa in termini di orgoglio: "Si diciamo che adesso bisogna essere ancora più gruppo perché quando le cose vanno bene è facile andare avanti insieme. Adesso che sono arrivate le difficoltà bisogna restare più compatti di prima, non è un momento per facile per noi perché non ci siamo qualificati ad un altro mondiale. Dobbiamo dimostrare di essere forti, che siamo una squadra a differenza di cosa dicono gli altri".

Se cambia giocare nel Milan e nella Nazionale: "Da club a Nazionale cambia il modo di giocare, ma non cambia il gioco. Noi cerchiamo di dare il 100%, in questo momento il 110% perché è quello che c'è bisogno per l'Italia e per il gruppo".