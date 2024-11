Italia-Francia, Maignan: “Volevamo vendetta. Quella parata nel finale …”

"Non so se con questa parata ho salvato la squadra, la partita era finita. Ma fa bene. Mi piace fare parate, quando sono decisive, quando sono importanti per la squadra. Non c'era niente di meglio della vittoria, volevamo la vendetta. È stata una partita molto di orgoglio prima del primo posto. Abbiamo perso a settembre in casa. Volevamo finire bene. C'era tutto. Partite così, sappiamo cosa dobbiamo fare quando giochiamo insieme. Per noi la fiducia è molto importante. Quando giochiamo come una squadra così, quando lavoriamo duro l’uno per l’altro, possiamo fare grandi cose. Poi sono prestazioni da ripetere, è degno della squadra francese". LEGGI ANCHE: Pagelle Italia-Francia 1-3: Tonali implacabile. Rovella merita più spazio