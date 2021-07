Italia, Evani svela: “Ecco quando ho capito che avremmo vinto” | News

Chicco Evani, vice allenatore dell'Italia di Mancini, ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Stampa. Ecco cosa ha detto

Chicco Evani, ex giocatore del Milan e vice allenatore dell'Italia di Roberto Mancini, ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Stampa. Ecco cosa ha detto: "Tutti volevano calciare il rigore nella serie contro l'Inghilterra, lì ho capito che avremmo vinto. Vi garantisco che nessuno dei nostri si è tirato indietro, anzi abbiamo avuto il problema contrario. Tutti volevano prendersi la responsabilità, è stata una bellissima prova di coraggio. Ma chi ha deciso alla fine? Ha scelto Roberto, è lui il CT. Ha deciso bene direi, ma d'altra parte è sia un ex campione che un tecnico intelligente e sensibile in certi momenti, e lì contava più la psicologia che la tecnica".