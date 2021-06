Italia, Donnarumma: “Era importante partire bene. Sulla Svizzera…”

Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Uefa.com. Ecco cosa ha detto

Gianluigi Donnarumma, portiere dell'Italia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Uefa.com. Donnarumma ha parlato ovviamente dell'Europeo: "Era importante iniziare bene, abbiamo fatto una grandissima partita. Adesso però dobbiamo rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare e ad allenarci bene per fare bene anche le prossime. A Roma c’era una grande atmosfera. Ci mancavano tantissimo i tifosi e l’affetto che ci danno e continueranno a darci. Speriamo che sia solo l’inizio. Rappresentare l’Italia significa tanto per noi. Lo facciamo con orgoglio e continueremo a onorare questa maglia fino alla fine. Speriamo di arrivare fino in fondo. La prima cosa che ci siamo detti è di di rimanere umili e con i piedi per terra perché non abbiamo fatto ancora niente. Abbiamo vinto una grandissima partita, una partita importante sicuramente, ma adesso dobbiamo già pensare alla partita con la Svizzera, che è altrettanto importante".