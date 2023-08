Genoa, Retegui: “Ho ringraziato Mancini per l’opportunità che mi ha dato”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, l'attaccante del Genoa , Mateo Retegui , ha parlato delle dimissioni di Roberto Mancini da commissario tecnico della Nazionale . Il giovane attaccante ha spiegato di aver mandato un messaggio all'ormai ex ct e di averlo ringraziato per avergli dato l'opportunità di vestire la maglia dell' Italia . Ecco le parole di Retegui .

"Dopo aver saputo delle dimissioni ho mandato un messaggio a Roberto Mancini per la fiducia, per l’opportunità che mi ha dato di vestire la maglia della Nazionale. Per me è stato un onore. Sono stato accolto come se fossi a casa, da compagni e staff". LEGGI ANCHE: Milan, le interessanti rivelazioni di Rafael Leao >>>