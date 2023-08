Criscitiello: “Mancini ha usato l’Italia e la Federazione da bancomat”

Michele Criscitiello , direttore di Sportitalia , è intervenuto all'interno del suo editoriale sulle dimissioni di Roberto Mancini da commissario tecnico della nazionale: "Dopo la non qualificazione Mondiale avevo chiesto di togliere a Mancini la residenza italiana, forse non mi sbagliavo".

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Se firma per i sauditi, per la Nazionale araba, lasciando l'Italia per soldi trovando una scusa sullo staff imposto da Gabriele Gravina (futuro inserimento di Bonucci dopo Barzagli e Buffon) credo che davvero non dovrebbe più mettere piede neanche nei suoi circoletti romani. Ha usato l'Italia e la Federazione da bancomat. L'ha sfruttata. Mancini ha demolito il nostro calcio con incompetenza e presunzione, sfruttando la debolezza politica e calcistica di questa federazione in stile "Circo Orfei".