Italia, Costacurta: “Giocatori in fase discendente e irrealizzati come Insigne e Immobile”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'eliminazione dal Mondiale dell'Italia

Intervenuto ai microfoni di 'Repubblica', Alessandro Costacurta ha parlato del fallimento dell'Italia. Queste le sue dichiarazioni: "I problemi del nostro calcio nascono campionato Primavera. Avete visto qualche partita di recente? Io sì. E ho scoperto che i giovani non corrono più, non crossano e non dribblano. Nessuno glielo insegna. Invece di occupare l'area avversaria, girano al largo. Stiamo diventando il calcio dei tremila passaggi all'indietro e della terribile costruzione dal basso che non serve a nulla, anzi produce danni incalcolabili. In ogni caso, tessuto davvero buono ne è rimasto poco. Ci sono giocatori in fase discendente, come Insigne, o irrealizzati in Nazionale come Immobile. Mancini poi, ha dato un gioco all'Italia e ha vinto un magnifico Europeo, ma ora credo abbia voglia di abbandonare, anche se secondo me non è la scelta perfetta dato che non vedo alternative credibili".