Italia, Chiellini: “Svizzera? Ci è mancato quel pizzico per fare gol”

Giorgio Chiellini, difensore centrale dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Raisport. In primo piano ovviamente la gara con la Svizzera, finita 0-0: "Abbiamo disputato una grande partita sotto tutti i punti di vista, agonistico e tecnico. Meglio anche del 3-0 contro la Svizzera di giugno, ma è mancato quel pizzico per fare gol. Abbiamo fatto un grande passo in avanti rispetto a giovedì perché eravamo più in partita, oggi la squadra mi è piaciuta tanto. L'ultimo passettino lo faremo in Nations League e poi a novembre ci prenderemo la qualificazione al Mondiale. Ora recuperiamo, pensiamo alla sfida di mercoledì, poi più avanti faremo altre considerazioni. Rigore? In quel momento è la squadra che aiuta Jorginho, ma io credo che siamo riusciti a giocare fino alla fine, ci fosse mancata attenzione oggi l'avremmo persa. Abbiamo fatto una grande partita, ci sono tante note positive". Intanto ecco le top news di oggi su tutto ciò che riguarda il Milan.