Italia, Capello: “Inginocchiarsi? Bisogna rispettare la libertà d’espressione”

Fabio Capello ha commentato la prestazione dell'Italia contro l'Austria, soffermandosi anche sulla scelta di non inginocchiarsi

Fabio Capello esprime il proprio pensiero sulla scelta dell' Italia di non inginocchiarsi prima della partita contro l' Austria . L'ex allenatore ha parlato in occasione dell'ottava puntata della rubrica Italpress "Primo Piano speciale Euro2020" , condotta da Claudio Brachino.

Capello è d'accordo con la scelta degli Azzurri e ribadisce quanto sia importante la libertà d'espressione: "Non sono per gli obblighi, ma per le libertà. Ognuno faccia quello che sente, ognuno ha una propria coscienza e una propria idea e nulla può essere imposto. Il giocatore ha una maglia azzurra, rappresenta l'Italia e ha gli occhi addosso ma la libertà di opinione va rispettata".