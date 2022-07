Italia, Bonucci: “Per un gol non siamo andati al Mondiale”

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci si è soffermato sulla mancata qualificazione al Mondiale dell'Italia, nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla differenza tra la rassegna mancata con Ventura e quella con Mancini: "Fa più male l'ultima, perché con Ventura c’erano tante cose che non andavano, dopo l’Europeo è stato più doloroso perché il girone era alla nostra portata. Per un gol non siamo andati al Mondiale". Difesa, ritorno di fiamma per il Milan? le ultime news di mercato >>>