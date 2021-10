Italia-Belgio, Carrasco: “Sfida complicata, ma si tratta solo del terzo posto”

Yannick Carrasco, esterno dell'Atletico Madrid e della Nazionale belga, ha parlato alla vigilia di Italia-Belgio: ecco le sue parole

Sull'Italia: "Sarà una sfida molto complicata. L'Italia ha tanta esperienza, è campione d'Europa in carica e sarà una bella gara di preparazione anche per il Qatar. Credo sarà una bella gara anche domani sera, sono due belle squadre. Non so se questa gara sarà equiparabile a quella degli Europei, la posta in palio era diversa anche se nessuna delle due vorrà perdere. Se volete possiamo parlare di rivincita perché abbiamo perso, ma domani sarà una gara per il terzo e quarto posto, non ci sarà una squadra eliminata e una che vincerà, ma si tratta solo del terzo posto".