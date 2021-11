Irlanda del Nord-Italia, Mancini: “Evitiamo l’ansia. Tonali può giocare”

Roberto Mancini, CT dell'Italia, ha parlato alla vigilia della gara decisiva contro l'Irlanda del Nord. Occhio alle parole su Sandro Tonali

Sulla formazione : "Barella è recuperato, sta anche meglio di quanto non stesse con la Svizzera. Tonali? E' cresciuto molto, potrebbe giocare dall'inizio ".

Attaccante vero o falso nueve? "Non è importante se gioca un falso o un vero nove: conta la mentalità". Leggi la nostra intervista in esclusiva a Santi Denia, ex difensore dell'Atletico Madrid.