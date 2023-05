Inzaghi sull’EuroDerby: “Dovremo soffrire tutti insieme, sfida aperta”

Simone Inzaghi , tecnico nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' al termine del match tra Roma e Inter , vinto dai suoi ragazzi per 0-2 grazie alle reti di Federico Dimarco e Romelu Lukaku . L'allenatore della Beneamata si è anche soffermato sull' EuroDerby di Champions League che si giocherà mercoledì 10 maggio contro il Milan , sostenendo come sarà sicuramente una sfida aperta. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Simone Inzaghi sull'EuroDerby

"È una sfida in 180 minuti, in questi anni ne abbiamo giocate tante e sappiamo di dover ragionare su questo. Ci saranno momenti in cui si dovrà soffrire tutti insieme. Sarà un derby aperto, per quanto riguarda formazioni e ballottaggi uno può avere delle idee in testa ma poi a 72 ore dalla gara vede cose che gliele fanno cambiare".