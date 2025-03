Inter, Zanetti: “Il Feyenoord? Non importa che abbia eliminato il Milan”

Intervistato dalla UEFA, Javier Zanetti, dirigente dell'Inter, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro il Feyenoord

Intervistato dai canali ufficiali della UEFA , Javier Zanetti , dirigente dell' Inter , ha parlato in vista della sfida di Champions League contro il Feyenoord . Il vicepresidente nerazzurro ha presentato così la sfida europea contro la stessa squadra che ha eliminato il Milan di Sergio Conceicao ai Play-Off dopo aver vinto, proprio all'andata, la sfida del "de Kuip": "Affrontiamo una squadra che è riuscita ad arrivare agli ottavi di finale meritatamente. Conosciamo le difficoltà che possiamo trovare, ma anche noi siamo consapevoli di essere una squadra che vuole arrivare il più in alto possibile. Speriamo di potercela fare".

Infine, Zanetti ha concluso: "Se pensiamo al fatto che hanno eliminato il Milan? No, non pensiamo a quello. Pensiamo al Feyenoord come facciamo con qualsiasi altra squadra, cercando di preparare la partita al meglio".