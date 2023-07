Inter, A. Stankovic: “Cerco di imparare qualcosa da Calhanoglu, ha qualità”

Le parole di Aleksander Stankovic

"Essere qui è una grande opportunità, ogni giorno si impara qualcosa di nuovo dai campioni che sono in campo e dal mister che mi dà sempre una grandissima mano, ogni giorno apprendo e cerco di imparare qualcosa. Un centrocampista di riferimento? Dico Calhanoglu, ha qualità, provo a rubargli la sua tranquillità e il tiro, è un giocatore di riferimento per me come tutti gli altri del ruolo che sono qui, sono dei campioni, fortissimi. Cosa ruberei a mio padre? Vorrei dire tutto, ma se proprio devo scegliere dico il tiro. Le mie caratteristiche? Posso giocare sia da difensore centrale che da mediano. Il mio punto debole è la rapidità nei primi passi, il mio punto forte il tiro e la qualità".