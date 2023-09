Inter, Sommer: “Milan? Leao e Pulisic, sono temibili e forti”

Sul derby di Milano visto dalla Germania: «Tutti i derby sono speciali, ce ne sono pure in Germania e Svizzera, ma questo è unico per lo spessore di entrambe le squadre, per il prestigio e l’importanza che ha per tutto il vostro Paese. Non vedo l’ora di giocare, sarà da brividi: vedo che tutti aspettano questa partita. Anche il mio compagno di nazionale svizzera Ricardo Rodriguez, che ora è al Toro e ha giocato al Milan, mi ha sempre parlato del derby di Milano».

Su Inter-Milan: «Questa è una partita, particolare certo, ma è solo una singola sfida che arriva pure prestissimo. Abbiamo davanti una stagione lunga e può succedere davvero di tutto. Ci sono altre rivali per lo scudetto, ma sono ancora nuovo in Italia: non posso fare anmezzo, avendo collezionato 335 presenze tra tutte le competizioni, per passare al Bayern Monaco nello scorso gennaio: in sei mesi viene eliminato agli ottavi dalla Champions, ma in extremis ottiene la sua prima Bundesliga. Dal 7 agosto 2023, dopo appena sei mesi in Baviera, viene ceduto a titolo definitivo all’Inter. Con la nazionale svizzera ha collezionato 84 presenze. cora previsioni e classifiche».

Sui giocatori del Milan che teme di più: «Tutti i loro attaccanti, da Leao a Pulisic, sono temibili e forti. Adesso li sto studiando nel dettaglio, sono abituato a prepararmi con il preparatore al video per cercare di leggere tutte le possibilità in campo. Anche i rigori, ovviamente». LEGGI ANCHE: Le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Inter-Milan

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.