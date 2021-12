Inter, senti Moratti: “La Juve sarebbe l’avversaria più facile in Champions”

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha lanciato una frecciatina al veleno all'eterna rivale Juventus. Queste le dichiarazioni

L'Inter, in Champions League, non è riuscita nell'impresa di vincere contro il Real Madrid per guadagnarsi il primo posto. A questo punto, dunque, il sorteggio si fa più complicato. Ma c'è qualche avversaria decisamente più all'altezza dei nerazzurri se si escludono, ovviamente, squadre come il Manchester City o il Bayern Monaco. L'ex presidente Massimo Moratti non ha dubbi su quale sarebbe la migliore ipotesi. Peccato non sarà possibile incontrarla.