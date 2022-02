Inter-Roma, Inzaghi: “Non era facile, venivamo da una battuta d’arresto”

Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine di Inter-Roma, partita vinta 2-0 dai padroni di casa

Al termine di Inter-Roma, gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia terminata 2-0 per i nerazzurri, Simone Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Mediaset': "La Roma non è una squadra facile da affrontare. I ragazzi sono stati bravi ed abbiamo meritato il passaggio del turno. Venivamo da una battuta d'arresto e organizzare una partita del genere in due giorni in mezzo non era facile. Bastoni? Speriamo di non perderlo per troppo tempo perché per noi è veramente importante. L'Inter ha conquistato quello che ha conquistato grazie al gruppo. Volevamo questa semifinale a tutti i costi".