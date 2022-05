Inter, Perisic: “Scudetto? Vinciamo e aspettiamo. Ci credete? Sempre!”

Ivan Perisic, dopo la finale di Coppa Italia Juventus-Inter, ha parlato anche della lotta scudetto e si dice fiducioso in vista delle ultime due partite di Serie A

"Ho sempre creduto alla vittoria anche quando eravamo 2-1 sotto, sapevo che potevamo vincerla. Abbiamo cercato di alzare la testa l’abbiamo persa per 10-15 minuti ma penso che alla fine la vittoria sia meritata. Quando la squadra è forte così è più facile essere leader, quando si vince non sei stanco. Ci sono ancora due finali, dobbiamo dare tutto e aspettare perché tutto è possibile nel calcio. Se ci crediamo? Sempre ".

Poi gela i tifosi nerazzurri sul rinnovo: "Non lo so ancora. Così non si parla con i giocatori importanti, non si aspetta l'ultimo momento. Anche questo è vero".