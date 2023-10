Inter, Pavard: “Corsa allo Scudetto? Le rivali non mancano…”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Inter, Benjamin Pavard, ha parlato in vista della corsa scudetto

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Inter, Benjamin Pavard, ha parlato in vista della corsa scudetto: "In realtà la scorsa stagione abbiamo rischiato di perdere il campionato (il titolo è stato vinto sul Borussia Dortmund solo con un sorpasso all’ultima giornata, ndr), ma è vero che qui le rivali non mancano: Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Fiorentina".