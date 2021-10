Inter, Ordine: “Calhanoglu? Se c’è Vidal in condizione non c’è partita”

Il noto giornalista ha parlato di Hakan Calhanoglu come un problema non da poco per l'Inter. E non solo da un punto di vista

Renato Panno

Dopo un grande inizio di stagione con la maglia dell'Inter, Hakan Calhanoglu ha offerto diverse prestazione al di sotto della sufficienza. Nella partita di ieri il turco, non convocato, è stato sostituito da un ottimo Arturo Vidal, autore di un gol decisivo. Chi merita di giocare tra i due? Il giornalista Franco Ordine, ai microfoni di 'Tutti Convocati', non ha il minimo dubbio: "Calhanoglu per l'Inter rappresenta due problemi: uno legato al contratto di Brozovic che fa capire che lui meno di quello che guadagna il turco non ci pensa nemmeno. L'altro è che dovendo fare la mezzala, se c'è Vidal in condizione, tra i due non c'è partita". Le Top News di oggi sul Milan: idea argentina per l'attacco, speranza per Ante Rebic