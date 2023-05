Inter-Milan, Thiaw: “Non sono abituato a giocare in semifinale”

Il Milan perde anche il ritorno contro l'Inter e saluta la Champions League in semifinale. Malick Thiaw , difensore rossonero, intervistato da Prime Video Deutschland , ha parlato della sua partita e della delusione di uscire a un passo dalla finale di Istanbul. Ecco le sue parol.

"È molto deludente uscire quando sei già in semifinale. Ovviamente sono contento di aver giocato le semifinali di Champions League. Penso di essere stato un po' nervoso. Non sono abituato a giocare in semifinale".