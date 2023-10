Sala: “Se Inter o Milan restassero a San Siro, potremmo cedere lo stadio”

Il Milan ha un progetto in piedi per realizzazione il nuovo stadio di proprietà, tutto rossonero, nell'area San Francesco del Comune di San Donato Milanese e l'Inter si sta guardando intorno, pensando di fare lo stesso a Rozzano. Ma Giuseppe Sala, il Sindaco di Milano, sembra non volersi rassegnare al fatto che, con tutta probabilità, né i rossoneri né i nerazzurri resteranno - nel prossimo futuro - a giocare nell'ormai vetusto stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro.